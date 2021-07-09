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    Изменение структуры Антикоррупционной службы РК прокомментировал глава ведомства

    9 Июля 2021, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал о новой структуре ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Агентства подчеркнул, что борьба со взяточничеством – одно из стратегических направлений государства. Для последовательной реализации этой работы Агентство обладает тремя основными компетенциями – это превенция, дознание и расследование.

    По его мнению, именно тесная взаимосвязь этих трех функций формирует культуру разумности в обществе.

    «Указом Президента изменилась структура Агентства: вместо семи департаментов создано три соответствующие службы. Это обеспечит эффективное и качественное выполнение стратегических целей Агентства», – сказал Марат Ахметжанов.

    Было отмечено, что по согласованию с Администрацией Президента руководителями указанных служб назначены Марат Тюлеубаев, Асхат Жумагали и Даурен Ергарин.

    «Все трое – кадры Агентства. Кроме того, заместителем председателя Агентства назначен Кожабаев Максат Аманкулович из кадрового резерва Президента», – заключил Марат Ахметжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Другие государственные органы
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