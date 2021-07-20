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    Изменение олимпийского девиза перед играми в Токио объяснили в МОК

    20 Июля 2021, 20:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский девиз с более чем вековой историей был изменен ради того, чтобы отметить вклад в спортивный успех людей, которые окружают атлетов. Об этом журналистам заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Сессия МОК во вторник единогласно одобрила изменение олимпийского девиза на «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (лат. Citius, altius, fortius — communis).

    «Идея слогана заключается в том, что ты не сможешь быть быстрее, выше или сильнее без команды, которая тебя окружает, как в спорте, так и в обычной жизни. Олимпийские ценности заключаются не только в личном превосходстве, что тоже важно, но и в том, что тебя окружает твоя команда, будь это тренер, семья или врач», — сказал Адамс.

    «Идея обновления слогана должна показать, если ты хочешь идти быстрее, то делай это самостоятельно, но если ты хочешь дойти далеко, то идти надо вместе», — добавил он.

    Девиз «Быстрее, выше, сильнее» (лат. Citius, altius, fortius) был предложен основателем современных Олимпийских игр Пьером де Кубертеном и утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году. Авторство девиза принадлежит французскому священнику Анри Дидону — соратнику де Кубертена по возрождению Игр. Впервые девиз прозвучал на Олимпиаде в Париже в 1924 году.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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