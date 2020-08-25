Изменен состав совета директоров НК «КазМунайГаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Изменен состав совета директоров АО НК «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

В связи с истечением срока полномочий совета директоров АО НК «КазМунайГаз» правление АО «ФНБ «СамруқҚазына» утвердило следующий состав совета директоров, действующий с 17 августа 2020 года:

1. Кристофер Джон Уолтон, председатель Совета директоров КМГ,

независимый директор;

2. Айдарбаев Алик Серикович, председатель Правления КМГ;

3. Тим Г. Миллер, независимый директор;

4. Филип Малькольм Холланд, независимый директор;

5. Карабалин Узакбай Сулейменович, представитель интересов Фонда;

6. Саткалиев Алмасадам Майданович, представитель интересов

Фонда;

7. Энтони Эспина, представитель интересов Фонда.

Вышеуказанные директоры избраны сроком на 3 года в соответствии с планом ротации Кодекса корпоративного управления Фонда. Отметим, что предыдущий состав совета директоров состоял из девяти человек.

Кристофер Уолтон, Узакбай Карабалин, Алмасадам Саткалиев, Энтони Эспина и Алик Айдарбаев продолжат свою работу в качестве членов совета директоров КМГ.

Компания поблагодарила всех членов предыдущего совета директоров за их работу и вклад в развитие АО НК «КазМунайГаз». В частности, Балжит Каур, Стивена Уайта, Филипа Дайера и Луиса Палья да Силва.

Тим Миллер и Филип Холланд приступают к работе в качестве новых независимых директоров. Тим Миллер имеет богатый международный опыт работы в нефтегазовой отрасли. Филип Холланд является экспертом в реализации масштабных проектов по всему миру.

АО «Национальная компания» «КазМунайГаз», основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны. Существенные активы КМГ включают в себя: Разведка и Добыча: Тенгизшевройл (ТШО) - 20%, Карачаганак (КПО) - 10%, Кашаган – 8,44%1, Озенмунайгаз (ОМГ) - 100%, Мангистаумунайгаз (ММГ) - 50%, Эмбамунайгаз (ЭМГ) - 100%, Казгермунай (КГМ) - 50%, ПетроКазахстан (ПКИ) - 33%, Каражанбасмунай (КБМ) - 50%, Казахойл Актобе (КОА) - 50%, Казахтукрмунай (КТМ) - 100%, КазМунайТениз - 100%.

Транспортировка нефти и газа, маркетинг газа: КазТрансОйл - 90%, Казахстанско-Китайский

Трубопровод (ККТ) - 50%, Мунай Тас - 51%, Batumi Oil Terminal - 100%, КТК – 20,75%2, Казмортрансфлот - 100%, КазТрансГаз - 100%, ИЦА - 100% , АГП - 50%, КТГ Аймак - 100%, ГБШ - 50%, КазРосГаз - 50%.

Переработка: ПНХЗ - 100%, АНПЗ – 99,53%, ПКОП – 49,72%, KMG International - 100%, Петромидия – 54,63%, Вега – 54,63%.



