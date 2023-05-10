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    Изменен состав правления нацкомпании «КазМунайГаз»

    10 Мая 2023, 17:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Национальная компания «КазМунайГаз», ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило о том, что решением совета директоров от 3 мая 2023 года в состав правления компании внесены изменения, передает МИА»Казинформ«со ссылкой на пресс-службу KASE.

    Из состав правления компании исключены Кайрденов А.К. и Карабаев Д.С. В состав правления компании включены Макеев Д.С. и Арысова Д.А.

    С учетом внесенных изменений правление АО «Национальная компания «КазМунайГаз» состоит из девяти человек: Мырзагалиев М.М., Абдулгафаров Д.Е., Закиров Б.К., Лавренов В.С., Брекешев С.А., Хасанов Д.К., Кудайбергенов К.М., Макеев Д.С.,

    Арысова Д.А.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КазМунайГаз Назначения Экономика Нефть
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