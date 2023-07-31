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    Изменен механизм расселения кандасов в Казахстане

    31 Июля 2023, 14:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках пилотного проекта по реализации нового механизма получения статуса «кандас» через загранучреждения МИД РК по принципу «единого окна» приняты заявления от 1997 этнических казахов в составе 656 семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

    Данные заявления этнических казахов направлены в северные регионы Казахстана.

    Местные исполнительные органы, получившие заявления, должны их рассмотреть и предоставить предложения по месту постоянного расселения, трудоустройству и включению в региональную квоту. Пересмотр механизма приема этнических казахов был проведен в рамках реализации Концепции миграционной политики РК на 2023 - 2027 годы.

    Изменения коснулись не только нового формата приема документов – через посольства Казахстана, но и механизма расселения кандасов:

    - для расселения в регионы, определенные Правительством РК;

    - для расселения на территориях агломераций и сельских населенных пунктов, малых и моногородов, городов районного и областного значения с потенциалом развития, имеющих потребность в демографическом развитии;

    - для воссоединения с семьей, в случае постоянного проживания членов семей или близких родственников на территории Казахстана и являющихся гражданами РК (с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов);

    - по приглашению работодателей, в целях трудоустройства на занятие вакантного рабочего места (с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов).

    Ранее сообщалось, что кандасам и иностранцам выделено почти 500 образовательных грантов.

    С начала года статус «кандаса» получили почти 10,5 тысяч этнических казахов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минтруда РК Общество
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