Изменен механизм расселения кандасов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках пилотного проекта по реализации нового механизма получения статуса «кандас» через загранучреждения МИД РК по принципу «единого окна» приняты заявления от 1997 этнических казахов в составе 656 семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.



Данные заявления этнических казахов направлены в северные регионы Казахстана.

Местные исполнительные органы, получившие заявления, должны их рассмотреть и предоставить предложения по месту постоянного расселения, трудоустройству и включению в региональную квоту. Пересмотр механизма приема этнических казахов был проведен в рамках реализации Концепции миграционной политики РК на 2023 - 2027 годы.

Изменения коснулись не только нового формата приема документов – через посольства Казахстана, но и механизма расселения кандасов:

- для расселения в регионы, определенные Правительством РК;

- для расселения на территориях агломераций и сельских населенных пунктов, малых и моногородов, городов районного и областного значения с потенциалом развития, имеющих потребность в демографическом развитии;

- для воссоединения с семьей, в случае постоянного проживания членов семей или близких родственников на территории Казахстана и являющихся гражданами РК (с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов);

- по приглашению работодателей, в целях трудоустройства на занятие вакантного рабочего места (с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов).

Ранее сообщалось, что кандасам и иностранцам выделено почти 500 образовательных грантов.

С начала года статус «кандаса» получили почти 10,5 тысяч этнических казахов.