Изменен маршрут Astana Marathon 2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 сентября в столице пройдет ежегодный международный марафон – Astana Marathon 2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В рамках марафона предлагаются 2 дистанции: 42.2 км в возрасте 18 лет и старше и 10 км в возрасте 16 лет и старше. Для удобства жителей столицы первоначальные маршруты обеих дистанций были изменены на нижеследующие:

42.2 км

Старт с территории МВЦ «EXPO», пр.Мангилик Ел, 53/1 на улицу Туркестан – поворот налево перед ТРЦ Абу Даби Плаза по границе Линейного парка – Акмешит – Орынбор и далее, не добегая до пр. Кабанбай батыра, поворот налево по беговой дорожке в Ботаническом саду до ул. Акмешит – Акмешит – вокруг Экспо-городка – Рыскулова – Кабанбай батыра – шоссе Каркаралы – направо на Объездную улицу – далее разворот – Объездная – шоссе Каркаралы – Кабанбай батыра – Рыскулова – Акмешит – направо вокруг Экспо-городка – Туркестан – и финиш на территории МВЦ «EXPO».

10 км

Старт с территории МВЦ «EXPO», пр.Мангилик Ел, 53/1 на улицу Туркестан – поворот налево перед ТРЦ Абу Даби Плаза по границе Линейного парка – Акмешит – Орынбор и далее, не добегая до пр. Кабанбай батыра, поворот налево по беговой дорожке в Ботаническом саду до ул. Акмешит – Акмешит – вокруг Экспо-городка – Туркестан – и финиш на территории МВЦ «EXPO».

Сегодня, 1 сентября в 07:00 ч., завершилась онлайн-регистрация участников. Теперь зарегистрироваться можно только во время спортивной выставки Astana Marathon EXPO 2023, которая проходит 1 и 2 сентября с 10:00 до 18:00 в Международном выставочном центре «ЕХРО» (пр. Мангилик Ел, 53/1). Здесь же зарегистрированные участники смогут забрать Пакет Бегуна.

В течение многих лет на Astana Marathon съезжаются бегуны со всего мира. В этом году Астану посетят марафонцы из Австралии, Великобритании, Германии, Польши, Португалии, России, Испании, США, Нидерландов, Узбекистана и Южной Кореи, а также из более двадцати городов Казахстана.

Участников марафона привлекают международные стандарты организации забега, спортивный дух и ровная трасса, которая благоволит установлению рекордов. Цель марафона неизменна – достичь результата до 01:59:59 на марафонской дистанции и стать самым быстрым марафоном в мире.

Организатором спортивного мероприятия является компания Astana Marathon Events при поддержке акимата г. Астана.

Начало забега в 07:00 ч. Окончание в 13:00 ч.

Место сбора: территория парковки напротив МВЦ «EXPO», пр. Мангилик Ел, 53/1, Астана, Казахстан

Пожалуйста, рассчитайте время таким образом, чтобы прибыть на место старта марафона в 6.30 утра. Позже этого времени въезды автомобилей будут закрыты. Парковка на территории старта/финиша допускаться не будет.

Аккредитация и предварительное планирование видеосъемки/интервью обязательны!

Для аккредитации просим до 1 сентября 2023 года до 17:00 ч. выслать ФИО журналистов СМИ, название СМИ, список техники (камеры, ноутбуки, микрофоны, осветительное оборудование и др.)