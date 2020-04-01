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    Изменен график работы органов государственных доходов

    1 Апреля 2020, 17:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальное органы государственных доходов переведены на особый регламент работы, 70% работников переведены на дистанционный режим работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов Министерства финансов РК.

    Время работы органов государственных доходов во всех регионах сокращено с 9:00 до 17:30, обеденный перерыв - с 13:00 до 13:30 часов.

    Обслуживание налогоплательщиков в явочном порядке не осуществляется.

    Оказание услуг осуществляется только в электронном виде, а также через электронную почту (только по услугам, которые не доступны в электронном виде).

    «В случае, если Вам необходимо срочно получить какую-либо информацию просим обращаться на телефоны контакт-центров, которые созданы и функционируют в каждом регионе», - отметили в КГД.

    Список контактных телефонов и электронных адресов органов государственных доходов размещены на официальном портале Комитета по ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-telefonov-dlya-konsultacii-na-period-chp-1.

    По всем возникающим вопросам рекомендуем воспользоваться следующими ссылками:

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    https://dialog.egov.kz/blogs/32783/welcome

    Кроме того, можно обратиться в контакт-центр КГД МФ РК:

    WhatsApp +7 775 848 67 97

    WhatsApp +7 776 136 41 32

    WhatsApp +7 705 559 12 33

    WhatsApp +7 705 559 12 39

    WhatsApp +7 707 860 92 08

    WhatsApp +7 701 789 87 38

    WhatsApp +7 701 575 84 44

    WhatsApp +7 747 364 58 31

    e-mail: Contact-center-kgd@mail.ru

    https://t.me/KGDMFRK1414

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    Минфин РК Общество
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