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    Излучение от мобильных телефонов может убивать насекомых - немецкие ученые

    21 Сентября 2020, 14:07

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Немецкие ученые утверждают, что излучение от мобильных телефонов могло способствовать резкому сокращению популяций насекомых, наблюдаемому в большей части Европы в последние годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Courthouse News Service.

    Согласно результатам исследования Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU), помимо пестицидов и утраты естественной среды обитания, повышенное воздействие электромагнитного излучения «вероятно, оказывает негативное влияние на мир насекомых».

    Союз охраны природы и биоразнообразия Германии провел анализ 190 научных исследований совместно с двумя неправительственными организациями из Германии и Люксембурга. Из 83 исследований, считающихся актуальными с научной точки зрения, 72 показали, что излучение оказывает негативное влияние на пчел, ос и мух.

    Последствия воздействия излучения на насекомых варьируются, начиная от снижения способности ориентироваться из-за действия магнитных полей и до повреждения генетического материала и личинок.

    В исследовании говорится, что излучение мобильных телефонов и Wi-Fi, в частности, открывают кальциевые каналы в определенных клетках, что означает, что они поглощают больше ионов кальция. Это, как показало исследование, может вызывать цепную биохимическую реакцию у насекомых, которая в свою очередь нарушает циркадные ритмы и поражает иммунную систему.

    «Исследование показывает, что мы должны быть внимательны ко всем факторам, которые вызывают резкое сокращение популяций насекомых», - заявил Йоханнес Энссле, глава NABU в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

    «Эта тема неудобна для многих из нас, потому что она мешает нашим повседневным привычкам. Помимо этого, за технологиями мобильной связи стоят серьезные экономические интересы», - добавил он.

    Журнал The Science Times отмечает, что согласно предыдущим отчетам, за последние 75 лет среднемировая популяция насекомых демонстрирует значительное сокращение, в основном это касается наземных насекомых, численность которых сократилась на 0,92%.

    Стоит отметить, что исследование Союза охраны природы и биоразнообразия Германии, представленное в Штутгарте, еще не прошло экспертную оценку.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Наука Экология Германия
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