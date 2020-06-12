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Излишне уплаченные налоги вернет предпринимателям Минфин

12 Июня 2020 17:12
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Излишне уплаченные налоги вернет предпринимателям Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заверил предпринимателей в том, что излишне уплаченные налоги будут возвращены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я хочу призвать граждан не беспокоиться, потому что лишние деньги мы в бюджет не заберем. Если были излишне уплаченные налоги, мы по заявлению граждан их вернем, либо оставим в счет оплаты будущих платежей», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК.

Ранее глава Минфина заявил о намерении увеличить собираемость налогов до 25% к ВВП в 2025 году.

«Нашими приоритетами являются увеличение собираемости налогов до 25% к ВВП в 2025 году, соблюдение долговых ограничений, повышение эффективности бюджетных расходов и упрощение бюджетных процедур», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По его словам, доходы госбюджета составили 9,7 трлн. тенге или на 119 млрд. тенге больше запланированного. При этом в республиканский бюджет поступило 7,1 трлн. тенге, что на 43 млрд. тенге больше плана и на 1 трлн. 276 млрд. тенге больше, чем в 2018 году.


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#Малый бизнес   #Экономика   #Минфин РК   #Налоги  
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Автор:

Серик Сабеков

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