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    16:15, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Издевавшихся над подозреваемым в педофилии четверых полицейских осудили в Балхаше

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхашском городском суде Карагандинской области рассмотрели уголовное дело в отношении сотрудников отдела городской полиции. Бывшим стражам порядка было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью задержанного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Четверых полицейских обвиняли в нанесении физических страданий, которое повлекло за собой тяжкий вред здоровью подозреваемого. 44-летний житель Балхаша был задержан по подозрению в педофилии. По материалам следствий стало известно, что 30 октября 2019 года четверо полицейских, находясь в здании отдела полиции, с целью получения от пытаемого его признание в совершении преступления, с особой жестокостью, издевательством, а также мучениями для потерпевшего, с использованием дубинки и удушения с применением противогаза причинили тяжкий вред здоровью потерпевшего.

    После чего потерпевшего в экстренном порядке доставили в Центральную больницу города Балхаша, где он был прооперирован.

    Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего, протоколами следственных действий, заключениями экспертиз и другими доказательствами.

    Прокурор просил признать подсудимых виновными и назначить им 10, 9 и по 8 лет лишения свободы. Однако, сторона защиты просила оправдать подсудимых за отсутствием в их действиях состава преступления.

    «Учитывая характер и общественную опасность совершенного преступления, повышенную опасность подсудимых для общества, наличие отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, мнение потерпевшего о назначении строгого наказания, а также поведение подсудимых после совершения преступления, суд назначил подсудимым по 10 и 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, c лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года. Кроме того, суд лишил подсудимых специальных званий.

    Назначение двум подсудимым более сурового наказания, чем двум другим, обусловлена их активной ролью в причинении физических страданий потерпевшему», - сообщили в пресс-службе Балхашского городского суда.

    Приговор еще не вступил в законную силу.

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    МВД РК Карагандинская область Главная
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