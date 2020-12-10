Издан дайджест «Успешные практики цифровизации промышленных предприятий Казахстана»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Впервые в Казахстане издан дайджест «Успешные практики цифровизации промышленных предприятий Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в Казахстане издан дайджест «Успешные практики цифровизации промышленных предприятий Казахстана». Автономный кластерный фонд (АКФ) Tech Garden, при поддержке акимата Карагандинской области, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и ТОО «Корпорация «Казахмыс» разработал цифровое интерактивное издание, в которое вошли 12 внедренных проектов Индустрии 4.0 от предприятий Карагандинской области. Цель дайджеста — обмен опытом и мотивация промышленных компаний РК к внедрению лучших цифровых решений и переходу к Индустрии 4.0 на примере предприятий Карагандинской области», - сообщили в пресс-службе АКФ Tech Garden.

Дайджест опубликован в открытом доступе на официальном сайте АКФ. Ознакомиться с полной версией дайджеста можно здесь.

Цифровые офицеры компаний поделились задачами, стоящими перед каждым предприятием, и продемонстрировали использованные ими технологии. Собранные данные показали широкий спектр процессов, которые возможно оцифровать в ГМК, для получения экономического эффекта, повышения производительности и безопасности.

Интерактивное содержание дайджеста позволяет легко ориентироваться в издании, переходить на заинтересовавший вас проект, вернуться со страницы любого проекта к содержанию или же перейти на сайт предприятия, внедрившего цифровое решение, а также связаться с заинтересовавшим вас промпредприятием.

Издание содержит общие данные о предприятии, название внедренного цифрового решения и эффекты от его внедрения, также можно ознакомиться с описанием внедренного проекта, задачами, которые были решены после его внедрения и описание использованной технологии.

Издание содержит информацию о трех Центрах технологического развития, созданных АКФ совместно с ТНК, и Smart Industry Management Platform (SIMP) – это платформа-супермаркет, на которой собирается пул качественных IT-решений, а промышленные предприятия размещают свои реальные задачи. Принцип работы платформы - «открытые инновации». Промышленные предприятия быстро находят для своих задач самые эффективные решения силами отечественных IT-компаний. Прямые ссылки из дайджеста позволяют посмотреть задачи промышленных предприятий, IT-решения и обучающие материалы.

«Цель АКФ Tech Garden АКФ Tech Garden — до 2025 года осуществить цифровую трансформацию ста предприятий. Это 20% пула предприятий ГМК, НГС, машиностроения и других отраслей, активно внедряющих новые технологии. Создать, таким образом, критическую массу предприятий «маяков» — драйверов рынка. Для эффективного взаимодействия всех участников экосистемы Индустрия 4.0 нами создается платформа Smart Industry Management Platform», - сказал генеральный директор АКФ Tech Garden Аскар Сембин.

«В соответствии с поручением Елбасы, мы активно ведем работу по цифровизации промышленности и переходу к Индустрии 4.0. МИИР создана цифровая экосистема поддержки отечественных промышленных и ИТ-предприятий с помощью технологической платформы Smart Industry, разработанной с АКФ «ПИТ» и АО «QazIndustry». Участниками экосистемы являются промышленные предприятия, ИТ-компании, Институты развития (QazIndustry, Хаб, МФЦА), ВУЗы, научно-исследовательские институты, Центры технологий и компетенций, лаборатории, государственные органы», - сказала вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Динара Щеглова.

Цифровой интерактивный дайджест содержит разъяснения о мерах государственной поддержки недропользователей: АКФ «ПИТ» Tech Garden является оператором по реализации НИОКР для предприятий-недропользователей в рамках их обязательств по отчислению 1% СГД/ЗНД.

Специальный раздел информирует о мерах господдержки промышленных предприятий, которые предоставляет Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry». В разделе подробно разъясняется, какие затраты, направленные на цифровую трансформацию предприятия, могут быть ему возмещены государством. В этом же разделе опубликована «Методология анализа отраслевых предприятий на предмет внедрения цифровых проектов (решений)», разработанная «QazIndustry».

АКФ Tech Garden планирует сделать дайджест регулярным и издавать его по двум направлениям:

- цифровые и инновационные решения, внедренные промышленными предприятиями страны;

- цифровые и инновационные решения, которые предлагают промышленности отечественные IT-компании.

Автономный кластерный фонд (АКФ) Tech Garden – государственная организация, учреждённая Правительством РК. Инновационный кластер Tech Garden представляет собой профессиональную среду для развития востребованных промышленностью и бизнесом инноваций.