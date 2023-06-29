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    Избраны судьи Верховного суда РК

    29 Июня 2023, 10:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента проголосовали за избрание пяти судей Верховного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ими стали Айтжанов Ерлан Жумаханович, Альжанов Габит Умирханович, Исамберлиева Гулмира Газизкызы, Курмангалиев Нурлан Каскенович, Космуратов Ерлан Смадиярович.

    Всего на избрание пяти судей Верховного суда были представлены 10 кандидатур.

    «Главой государства на Ваше рассмотрение вносится представление об избрании на пять должностей судей Верховного суда следующих 10 кандидатов на альтернативной основе Айтжанова Ерлана Жумахановича, судья Алматинского городского суда, Абдигалиевой Гульнары Аманжоловны, судьи суда города Астаны, Альжанова Габита Умирхановича, судьи Павлодарского областного суда, Исамберлиевой Гулмиры Газизкызы, судьи Атырауского областного суда, Исмагуловой Карлыгаш Кенисовны, судьи Костанайского областного суда, Комиртасовой Кымбат Комиртасовны, судьи Карагандинского областного суда, Космуратова Ерлана Смадияровича, председателя судебной коллегии по уголовным делам, Курмангалиева Нурлана Каскеновича, судьи Алматинского городского суда, Нуржановой Багилы Баймуратовны, судьи Атырауского областного суда, и Такиешевой Ляйли Маденовны, судьи Шымкентского суда», - сказал председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп на заседании Сената Парламента.

    По его словам, все они имеют опыт работы как на районном, так и областном уровнях, в том числе ряд из них на руководящих должностях.

    После голосования пять вновь избранных судей принесли присягу перед палатой.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Суды Сенат Назначения Сенат Парламента
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