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    Избраны сенаторы в состав Парламентской комиссии по мониторингу в области устойчивого развития РК

    8 Июня 2023, 09:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента РК избраны депутаты в состав Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вам известно, в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в Парламенте начата работа по созданию комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития. Основная цель этой комиссии – содействие эффективной реализации указанных целей и задач. Планируется, что в состав комиссии войдут по 9 депутатов от каждой палаты Парламента. В работе комиссии также будут принимать участие члены Правительства, представители международных организаций, общественных объединений, неправительственного сектора, эксперты и ученые. Согласно регламенту, палаты Парламента до совместного заседания должны определить кандидатуры депутатов, которые войдут в состав комиссии», – сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

    Сенаторы проголосовали за принятие резолюции об избрании депутатов в состав комиссии.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Сенат
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