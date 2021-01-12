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    Избраны депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана

    12 Января 2021, 11:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии подвели итоги выборов депутатов от Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Избраны:

    Абдрахманов Сауытбек Абдрахманович – 298 голосов, или 84% от принявших участие в голосовании.

    Амирханян Аветик Рубенович – – 270, или 76,92% от принявших участие в голосовании.

    Буларов Ильяс Юсупович – 274, или 78,06% от принявших участие в голосовании.

    Дементьева Наталья Григорьевна – 292, или 83,19% от принявших участие в голосовании.

    Ли Юрий Виссарионович – 282, или 80,34% от принявших участие в голосовании.

    Набиев Вакиль Гусейнович – 285, или 81,19% от принявших участие в голосовании.

    Осин Шамиль Абзалетдинович – 271, или 77,20% от принявших участие в голосовании.

    Тохтасунов Владимир Имтахунович – 277, или 78,91% от принявших участие в голосовании.

    Хамедов Абилфас Муслимович – 290, или 82,62% от принявших участие в голосовании.

    Всего в голосовании приняли участие 351 член Ассамблеи народа Казахстана.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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