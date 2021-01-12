Избраны депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии подвели итоги выборов депутатов от Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Избраны:
Абдрахманов Сауытбек Абдрахманович – 298 голосов, или 84% от принявших участие в голосовании.
Амирханян Аветик Рубенович – – 270, или 76,92% от принявших участие в голосовании.
Буларов Ильяс Юсупович – 274, или 78,06% от принявших участие в голосовании.
Дементьева Наталья Григорьевна – 292, или 83,19% от принявших участие в голосовании.
Ли Юрий Виссарионович – 282, или 80,34% от принявших участие в голосовании.
Набиев Вакиль Гусейнович – 285, или 81,19% от принявших участие в голосовании.
Осин Шамиль Абзалетдинович – 271, или 77,20% от принявших участие в голосовании.
Тохтасунов Владимир Имтахунович – 277, или 78,91% от принявших участие в голосовании.
Хамедов Абилфас Муслимович – 290, или 82,62% от принявших участие в голосовании.
Всего в голосовании приняли участие 351 член Ассамблеи народа Казахстана.