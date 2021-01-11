Избраны депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Городская избирательная комиссия города Нур-Султана огласила результаты голосования за кандидатов в депутаты Мажилиса от АНК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках XXVIII сессии Ассамблеи народа Казахстана избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей Народа Казахстана.

«Общее число членов Ассамблеи народа Казахстана, принявших участие в голосовании - 351. Число бюллетеней отданных за кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента. Сауытбек Абдрахманов - 298; Аветик Амирханян - 270, Ильяс Буларов - 274, Наталья Дементьева - 292, Юрий Ли - 282, Вакиль Набиев - 285, Шамиль Осин - 271, Владимир Тохтасунов - 277, Абилфас Хамедов - 290», - огласили члены избирательной комиссии.

Число бюллетеней, признанных недействительными, составляет четыре.

Таким образом, избраны 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.

Как ранее сообщалось, членами Ассамблеи народа Казахстана получен 351 бюллетень. Неиспользованных избирательных бюллетеней - 157.