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    Избраны депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана

    11 Января 2021, 13:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Городская избирательная комиссия города Нур-Султана огласила результаты голосования за кандидатов в депутаты Мажилиса от АНК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках XXVIII сессии Ассамблеи народа Казахстана избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей Народа Казахстана.

    «Общее число членов Ассамблеи народа Казахстана, принявших участие в голосовании - 351. Число бюллетеней отданных за кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента. Сауытбек Абдрахманов - 298; Аветик Амирханян - 270, Ильяс Буларов - 274, Наталья Дементьева - 292, Юрий Ли - 282, Вакиль Набиев - 285, Шамиль Осин - 271, Владимир Тохтасунов - 277, Абилфас Хамедов - 290», - огласили члены избирательной комиссии.

    Число бюллетеней, признанных недействительными, составляет четыре.

    Таким образом, избраны 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.

    Как ранее сообщалось, членами Ассамблеи народа Казахстана получен 351 бюллетень. Неиспользованных избирательных бюллетеней - 157.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис АНК Выборы-2021
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