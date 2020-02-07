Избран Верховный муфтий Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наурызбай кажы Таганулы избран Верховным муфтием Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Духовного управления мусульман Казахстана.

Сегодня на внеочередном ІХ курултае Духовного управления мусульман Казахстана, который прошел в городе Нур-Султан, Серикбай кажы Ораз на должность председателя ДУМК, Верховного муфтия предложил кандидатуру Наурызбай кажы Таганулы.

300 делегатов курултая, единогласно проголосовав за предложенную кандидатуру, избрали Наурызбай кажы Таганулы Верховным муфтием.

«Наурызбай кажы Таганулы в качестве моего первого заместителя реализовал очень много благих проектов. У него огромный опыт работы в сфере религии. Уверен, что Наурызбай кажы Таганулы придаст новый импульс деятельности Духовного управления и благим инициативам», – отметил Серикбай кажы Ораз.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высоко оценил работу Серикбай кажы Ораза за 2017-2020 годы, пожелал успехов на новой должности председателю Духовного управления мусульман Казахстана, Верховному муфтию Наурызбай кажы Таганулы.

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в своем интервью для журналистов отметил: «300 делегатов со всех областей, проголосовав за мою кандидатуру, выразили свою надежду, избрали меня Верховным муфтием. Я буду прилагать все усилия, чтобы оправдать их надежды. У нас имеется несколько масштабных запланированных проектов. Как вам известно, 12 января 2020 года Духовному управлению мусульман Казахстана исполнилось 30 лет. В рамках данного события нами планируется дать 30 мечетям имена известных личностей, которые трудились во благо народа, содействовать в вопросе установления водопроводов, дорог 30 населенным пунктам, оказать благотворительную помощь нуждающимся семьям, проделать ремонтные работы в 30 мечетях, выделить гранты студентам, а также провести другие мероприятия. Поэтому призываю всех принять активное участие и содействовать благому делу».

Напомним, Наурызбай кажы Таганулы ранее работал первым заместителем Председателя ДУМК, главным имамом мечети «Хазрет Султан».

Наурызбай Таганулы Утпенов родился 13 марта 1977 года. В 1993-1997 годы получил высшее образование в Исламском институте имени «Имама аль-Бухари» в г. Ташкент.

В 1999-2001 годы проходил обучение в Исламском институте при ДУМК.

В 2009 году проходил повышение религиозного образования в Арабской Республике Египет.

В 2010 году окончил заочное отделение Казахского национального университета имени Абая по специальности «История». В 2013 году окончил магистратуру по специальности «Религиоведение» в данном университете.

С 2017 года в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак» учится в PhD докторантуре по специальности «Исламоведение».

В 1997-2006 годы был имамом в разных мечетях республики.

В 2006-2011 годы - региональный представитель ДУМК в Карагандинской области, главный имам центральной мечети Караганды.

В 2011-2013 годы - главный эксперт управления по связям с религиозными объединениями в Агентстве РК по делам религий.

В 2013-2018 годы - первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, представитель ДУМК по городу Нур-Султан, главный имам центральной мечети «Нур-Астана».

С июля по октябрь 2018 года - первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, региональный представитель ДУМК в Туркестанской области.

С октября 2018 года был первым заместителем председателя ДУМК, наиб муфтий, представитель ДУМК по столице, главный имам республиканской мечети «Хазрет Султан».

Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалью. Имеет почетные грамоты и благодарственные письма от акимов г. Нур-Султана и Карагандинской области. Почетный гражданин города Аягоз.

Женат, отец четырех детей.



