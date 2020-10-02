Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Избран председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана

    2 Октября 2020, 19:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избран Мурат Камалов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

    В ходе состоявшейся в Нукусе внеочередной восьмой сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиеева был избран секретариат сессии и утверждена повестка дня, а также образованы Совет старейшин и Счетная комиссия.

    В частности, решением Совета старейшин на должность Председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана выдвинута кандидатура Мурата Каллибековича Камалова, чью кандидатуру также поддержал президент РУ.


    «Я знаком с Муратом Камаловым много лет. Прежде всего, это честный человек, патриот. Я видел, что где бы он ни работал, его всегда волновали заботы каракалпакского народа - это самое главное. Уверен, что он продолжит дело отца Каллибека Камалова, покойного Мусы Ерниязова, и добьется улучшения жизни людей», - отметил глава Узбекистана.

    Депутаты тайным голосованием избрали Мурата Камалова на должность Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. В соответствии со статьей 80 Конституции Республики Каракалпакстан, Председатель Жокаргы Кенеса является руководителем и высшим должностным лицом Каракалпакстана. Председатель Жокаргы Кенеса избирается этим же органом по согласованию с Президентом Республики Узбекистан из числа депутатов Жокаргы Кенеса тайным голосованием на срок полномочий данного представительного органа.


    Автор:

    Мирас Куандыков

    Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров