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    Избран новый секретарь маслихата Алматы

    15 Января 2021, 13:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии Nur Otan Станислав Канкуров стал секретарем маслихата депутатов VII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Его кандидатуру предложил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе первой сессии депутатов маслихата VII созыва.

    «Вы все его хорошо знаете. Он работает в партии «Nur Otan» с 2011 года и прошел все этапы от районного до городского уровня. Отлично владеет государственным языком. В период его работы рассмотрены более 100 тысяч обращений граждан. Считаю, что его опыт работы с населением и навыки организационной работы будут очень востребованы при руководстве маслихатом города Алматы. Прошу поддержать», - предложил аким.

    За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

    «Станислав Владимирович, единогласным голосованием вы избраны секретарем маслихата города Алматы VII созыва. Поздравляем вас», - озвучил председатель первой сессии Болат Садыков.

    Станислав Канкуров выразил благодарность всем за голосование и п редседателем второй сессии VII созыва избрана Лаззат Ибрагимова.

    Ранее депутатам вручили депутатские удостоверения и значки.

    Опубликован список депутатов маслихата от алматинского городского филиала партии Nur Otan.

    Напомним, депутаты четырех партий прошли в маслихат Алматы: «Nur Otan», «Aк жол», «Ауыл», Народная партия Казахстана.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Назначения Выборы-2021 Маслихат
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