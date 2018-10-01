Избивший в Алматы водителя скорой гражданин Турции избежал наказания

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районном суде по уголовным делам Алматы закончилось рассмотрение дела в отношении гражданина Турции Али Демира, избившего водителя скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Али Демир предстал перед судом по обвинению по статье 293 (хулиганство) УК РК.

«Суд постановил Али Демира, преданного суду по статье 293 ч. 1 УК РК, освободить от уголовной ответственности на основании статьи 68 ч.1, в связи с примирением с потерпевшим. Производство по уголовному делу прекратить», - зачитал постановление судья Кайрат Иманкулов, добавив, что преступление, совершенное подсудимым, относится к небольшой тяжести.

Напомним, 18 сентября текущего года в центре Алматы водитель скорой помощи был избит еще одним участником автодвижения. Пострадавшим оказался 60-летний Николай Кучма, который после полученных травм оказался в больнице с сотрясением мозга и травмами лица.



Напавший оказался гражданином Турции, которого полиция задержала в тот же вечер. После выяснения обстоятельств его отпустили под залог. Задержанный в своих показаниях заявил, что водитель скорой первым напал на него.



По данному факту высказался министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, который отметил, что население должно не только уважать работников скорой помощи, но и помогать им.



Вскоре обвиняемый принес свои извинения гражданам Казахстана и Николаю Кучме, но пострадавший тогда отказался принимать их. Однако, позже потерпевший все же принял извинения и попросил суд освободить подсудимого от наказания.