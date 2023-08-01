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    Избивший пожилого человека подросток задержан в Алматы

    1 Августа 2023, 18:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 16-летний подросток избил пожилого человека. Видео распространяется в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при управлении полиции Бостандыкского района по статье 293 УК РК (Хулиганство).

    «По подозрению в совершении данного преступления задержан несовершеннолетний гражданин Ж., 2007 года рождения. Другие обстоятельства устанавливаются. Назначены соответствующие экспертизы», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Криминал полиция
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