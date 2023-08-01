Избивший пожилого человека подросток задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 16-летний подросток избил пожилого человека. Видео распространяется в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при управлении полиции Бостандыкского района по статье 293 УК РК (Хулиганство).

«По подозрению в совершении данного преступления задержан несовершеннолетний гражданин Ж., 2007 года рождения. Другие обстоятельства устанавливаются. Назначены соответствующие экспертизы», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.