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    Избившему курсанта сотруднику академии гражданской защиты оглашен приговор в Кокшетау

    18 Февраля 2022, 15:27

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау оглашен приговор в отношении сотрудника академии гражданской защиты МЧС РК, ударившего курсанта металлической трубой по голове. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком и лишением специального звания «старший лейтенант гражданской защиты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акмолинского областного суда, уголовное дело было рассмотрено в согласительном производстве.

    «Судом установлено, что К., являясь командиром взвода учебно-строевого подразделения 1-курса академии гражданской защиты имени М. Габдуллина МЧС РК, в здании общежития академии, в период личного времени курсантов, действуя в нарушение уставного порядка, вызвал курсантов с намерением провести беседу о состоянии дисциплины и внутреннего порядка, в ходе которой нанес металлической трубой по голове несовершеннолетнему курсанту Н. удары, причинив легкий вред его здоровью. Процессуальным соглашением К. признал себя виновным в том, что, превышая власть и должностные полномочия, причинил телесные повреждения несовершеннолетнему Н.», - поделились в ведомстве.

    Суд учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание К., а именно - чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, отсутствие судимости, а также обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание - совершение уголовного правонарушения сотрудником правоохранительного органа.

    Приговором Кокшетауского городского суда Акмолинской области К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 362 УК РК (Превышение власти и должностных полномочий) и ему назначено пять лет лишения свободы условно, с испытательным сроком. Мужчина также лишен специального звания «старший лейтенант гражданской защиты».

    «Установлен пробационный контроль и возложены исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, не выезжать в другие местности без разрешения уполномоченного государственного органа. С осужденного К. взысканы в Фонд компенсации потерпевших 20 МРП - 58340 тенге и судебные издержки за проведенные экспертизы», - добавили в ведомстве.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Суды Армия
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