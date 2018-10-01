Нетрезвый пациент спровоцировал драку с врачом в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел в Центральной дорожной больнице Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня врачи провели брифинг для представителей СМИ и рассказали подробности инцидента.
«В ночь с 1 на 2 октября, в 00.40, в приемный покой поступил пациент по «скорой помощи» с травмой головы, не требующей госпитализации. Он был осмотрен дежурным нейрохирургом.
Пациент находился в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, выражался нецензурно. После осмотра с рекомендациями был отпущен домой и ушел.
Через некоторое время он вернулся в больницы, начал требовать у медсестер приемного покоя телефон, который они якобы забрали. В это время в приемном покое находился дежурный терапевт, который оформлял пациента, поступающего в больницу. Это нетрезвый пациент с травмой начал требовать телефон дежурного врача, говорить, что это его телефон. Пациент вел себя агрессивно, провоцировал драку, выражался нецензурно, оскорблял дежурного врача, его ближайших родственников», - рассказал главный врач центральной железнодорожной больницы Сергей Демочкин.
После чего этого, по словам главврача, «начал его вызывать на бой, говоря о том, что он мастер спорта по боксу, ударил врача».
«Первый раз врач стерпел, он (пациент) ударил его во второй раз, врач его оттолкнул. Он упал в дверной проем и врач, не сдержавшись, пнул его», - добавил он.
Материалы переданы в ДВД, идет расследование.
«Параллельно идет внутреннее расследование. Мы не оправдываем действия врача. За нарушение медицинской этики он будет уволен», - заключил он.
По словам главврача, такие случаи агрессивного поведения пациентов, поступающих в больницу, не единичны.
«28 сентября в приемный покой нашей больницы поступил пациент, который избил охранника, медсестру, сломал ей челюсть. Она сейчас на лечении. Почти каждый день к нам поступают пьяные пациенты и ведут себя подобным образом. Но это не дает право медицинским работникам отвечать на их действия. В этот раз парень не сдержался», - прокомментировал Сергей Демочкин.
Он также добавил, что 26-летний парень, применивший физическую силу, работает в больнице три года.
Напомним, что видео, в котором медицинский работник пинает мужчину, распространилось в соцсетях. Ранее в столичном управлении здравоохранения отрицали, что инцидент произошел в медучреждении Астаны.
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