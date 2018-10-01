Нетрезвый пациент спровоцировал драку с врачом в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел в Центральной дорожной больнице Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня врачи провели брифинг для представителей СМИ и рассказали подробности инцидента.

«В ночь с 1 на 2 октября, в 00.40, в приемный покой поступил пациент по «скорой помощи» с травмой головы, не требующей госпитализации. Он был осмотрен дежурным нейрохирургом.

Пациент находился в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, выражался нецензурно. После осмотра с рекомендациями был отпущен домой и ушел.

Через некоторое время он вернулся в больницы, начал требовать у медсестер приемного покоя телефон, который они якобы забрали. В это время в приемном покое находился дежурный терапевт, который оформлял пациента, поступающего в больницу. Это нетрезвый пациент с травмой начал требовать телефон дежурного врача, говорить, что это его телефон. Пациент вел себя агрессивно, провоцировал драку, выражался нецензурно, оскорблял дежурного врача, его ближайших родственников», - рассказал главный врач центральной железнодорожной больницы Сергей Демочкин.

После чего этого, по словам главврача, «начал его вызывать на бой, говоря о том, что он мастер спорта по боксу, ударил врача».

«Первый раз врач стерпел, он (пациент) ударил его во второй раз, врач его оттолкнул. Он упал в дверной проем и врач, не сдержавшись, пнул его», - добавил он.

Материалы переданы в ДВД, идет расследование.

«Параллельно идет внутреннее расследование. Мы не оправдываем действия врача. За нарушение медицинской этики он будет уволен», - заключил он.



По словам главврача, такие случаи агрессивного поведения пациентов, поступающих в больницу, не единичны.



«28 сентября в приемный покой нашей больницы поступил пациент, который избил охранника, медсестру, сломал ей челюсть. Она сейчас на лечении. Почти каждый день к нам поступают пьяные пациенты и ведут себя подобным образом. Но это не дает право медицинским работникам отвечать на их действия. В этот раз парень не сдержался», - прокомментировал Сергей Демочкин.



Он также добавил, что 26-летний парень, применивший физическую силу, работает в больнице три года.

Напомним, что видео, в котором медицинский работник пинает мужчину, распространилось в соцсетях. Ранее в столичном управлении здравоохранения отрицали, что инцидент произошел в медучреждении Астаны.