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    Избивавшую детей в специнтернате санитарку осудили в Актобе

    3 Сентября 2022, 20:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Санитарку, избивавшую детей в специнтернате, осудили в Актобе по статье «Истязание», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Согласно обвинению 30-летняя женщина периодически била воспитанников специнтерната, за которыми должна была следить. Преступление вскрылось весной, тогда прокурорская проверка выехала в интернат, где воспитывались дети с тяжелыми умственными нарушениями. По камерам видеонаблюдения установили, что сотрудники центра социального обслуживания наносили побои своим воспитанникам. В итоге было заведено уголовное дело.

    В суде санитарка признала свою вину. Прокуроры хотели лишить ее свободы на длительный срок, но суд оказался гуманнее. Санитарку приговорили к четырем годам ограничения свободы.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Суды Дети
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