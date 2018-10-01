Избитый водитель скорой помощи принял извинения от гражданина Турции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - История избитого водителя скорой помощи закончилось примирением сторон. Об этом сообщил адвокат пострадавшего на своей странице в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из сообщения адвоката Николая Кучмы стало известно, что между водителем и гражданином Турции Демиром Эбузером прошла очная ставка.

«Николай Григорьевич и Демир Эбузер поговорили с глазу на глаз. И на сей раз со стороны обвиняемого были принесены самые искренние извинения. Также даны объяснения по поводу исключительных личных обстоятельств, повлекших временное помутнение и, как следствие, неадекватное, агрессивное, аморальное и противозаконное поведение. Подсудимый много раз сказал, о том, что он безмерно раскаивается в содеянном и считает свой поступок недопустимым и недостойным, в особенности в отношении пожилого человека, и, тем более, водителя скорой медицинской помощи при исполнении им служебных обязанностей. Извинения были принесены также всем сотрудникам скорой медицинской помощи и всем казахстанцам, оставшимся небезучастными к данному инциденту. Извинения были приняты Николаем Григорьевичем», - говорится в сообщении правозащитника Андрея Диденко.

Также он отмечает, что Николай Кучма принял во внимание то, что у подсудимого есть грудной ребенок и кормящая жена на иждивении.

«Подсудимым заглажен моральный и материальный вред путем оплаты соответствующей денежной компенсации, сумму которой стороны просили не разглашать. Стороны примирились, в связи с чем Николай Кучма подписал письменные заявления в адрес Алмалинского районного суда, а также прокурора Алмалинского района города об освобождении подсудимого от уголовной ответственности», - сообщил А.Диденко.

Кроме того, он отметил, что последнее слово в этой истории осталось за судьей Алмалинского районного суда.

Напомним, 18 сентября текущего года в центре Алматы водитель скорой помощи был избит еще одним участником автодвижения. Пострадавшим оказался 60-летний Николай Кучма, который после полученных травм оказался в больнице с сотрясением мозга и травмами лица. Напавший оказался гражданином Турции, которого полиция задержала в тот же вечер. После выяснения обстоятельств его отпустили под залог. Задержанный в своих показаниях заявил, что водитель скорой первым напал на него. По данному факту высказался министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, который отметил, что население должно не только уважать работников скорой помощи, но и помогать им. Вскоре обвиняемый принес свои извинения гражданам Казахстана и Николаю Кучме, но пострадавший тогда отказался принимать их.