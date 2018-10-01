Избитый мальчик на ВОАД: отцу продлили арест

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемому в жестком избиении собственного 4-летнего сына продлили арест, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

«Подозреваемому Мурату Аскар-оглы продлили меру пресечения до трех месяцев, то есть до 1 ноября», - сообщили в горсуде.

Отец мальчика был задержан в начале августа.

Напомним, 16 июля на Восточной объездной автомобильной дороге в Алматы был найден 4-летний мальчик с пробитой головой. Первоначальная версия была связана с ДТП. Ребенка нашли недалеко от трассы без сознания.