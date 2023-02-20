Избиратели ждут от партий стратегии экономического развития страны – эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный эксперт КИСИ при Президенте РК Алишер Тастенов поделился мнением о том, в чем будет главное отличие предстоящих выборов Мажилиса от предыдущих, каких действий ждут избиратели от кандидатов и политических партий. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отличительной особенностью выборов выступают качественно новые условия избирательного процесса. Если ранее выборы проходили только по партийным спискам, то теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по данным спискам, а 30% – по одномандатным округам. Также ранее был снижен пороговый барьер прохождения партий в Мажилис с 7 до 5%. Значительно упрощена процедура регистрации политических партий. Регистрационный порог снижен в 4 раза – с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий», - сказал эксперт.

Он отметил, что выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения также пройдут по смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50. Тем самым, по его словам, предвыборная борьба будет более конкурентной и персонифицированной.

По мнению Алишера Тастенова, прежде всего, от партий ждут стратегии экономического развития страны, прогрессивных идей и предложений по экономической стабилизации, в частности, снижению высокой инфляции.

«Для избирателей важно, чтобы их запросы были учтены в предвыборных программах партий и одномандатников. Это будет главным основанием для голосования за ту или иную партию или кандидата-самовыдвиженца», - пояснил эксперт КИСИ.

Что касается явки избирателей, то она, скорее всего, будет ниже, чем на президентских. По словам Алишера Тастенова, практика показывает, что явка на президентских выборах превышает явку на выборах в Мажилис Парламента и в маслихаты.

«Прошлый год был перенасыщен политическими событиями – республиканский референдум по конституционным изменениям, президентские выборы. Это тоже может способствовать более низкой явке», - добавил спикер.





Фото: kisi.kz



