Избиратели смогут отзывать из Мажилиса депутатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избиратели получат возможность отзывать депутатов, не выполняющих предвыборные обещания. Об этом заявил на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций по теме «Вторая республика. Основные изменения и дополнения в Конституцию РК» руководитель аппарата Конституционного совета, член рабочей группы по разработке поправок в Основной закон Бакыт Нурмуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента Республики Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана придало новый импульс проходящим в стране демократическим процессам. В нем определен облик Нового Казахстана, задачи, стоящие на пути его построения, и пути решения этих задач. Большинство этих инициатив затрагивает основы общества и государства, закрепленные в Основном законе. Рабочая группа предложила проект поправок в Конституцию. В состав группы вошли представители государственных органов, неправительственных организаций и известные ученые-юристы. Законопроектом предусмотрено дальнейшее совершенствование сложившейся в нашей стране модели управления. С этой целью Глава государства передает часть своих полномочий другим государственным органам или выполняет их по согласованию. Это продолжение процесса децентрализации, который проходит в стране в последние годы», – сказал Б. Нурмуханов.

Спикер напомнил, что в результате прошедшей в 2017 году конституционной реформы часть полномочий Главы государства была передана Парламенту и Правительству.

Теперь, по словам Б. Нурмуханова, предусматривается дальнейшее усиление роли Парламента и местных представительных органов. Значительно изменится порядок формирования палат Парламента и их функции. Президентская квота на назначение депутатов Сената сократится с 15 до 10, и пять кандидатур будут предлагаться Ассамблеей народа Казахстана. Выборы в Мажилис будут проводиться по смешанной системе, 30% депутатов будут избираться из одномандатных территориальных избирательных округов, избиратели получат возможность отзывать депутатов, не выполняющих предвыборные обещания.

Как сообщалось ранее, 22 апреля в Акорде состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. В своем выступлении Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что поправки означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры. Глава государства назвал эту модель «Второй республикой».