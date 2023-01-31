Избиратели могут проголосовать за новые партии - политолог Андрей Чеботарев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский политолог Андрей Чеботарев назвал главные особенности предстоящих выборов депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первую очередь он отметил, что после прошлогодних изменений в Конституцию страны в избирательный процесс вернулись элементы мажоритарной системы. Теперь 29 депутатов Мажилиса Парламента будут избираться от одномандатных округов.

«Уже наблюдается активность со стороны гражданских активистов, лидеров общественного мнения, известных людей, которые хотят проявить себя, баллотируясь в Мажилис Парламента. Это серьезно оживит, на мой взгляд, текущую избирательную кампанию», - поделился мнением эксперт.

Второе, на что обратил внимание политолог – это то, что по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева еще в 2021 году были внесены поправки в закон о выборах, которые предусматривают снижение избирательного порога для политических партий с 7 до 5 %. Это, по его словам, серьезно облегчает политическим партиям прохождение и в Мажилис, и в маслихаты страны.

«И третий момент – это то, что у нас появились две новые политические партии. Это партия зеленых «Байтақ» и партия «Respublica». Они могут сыграть, что называется «эффект новичка», то есть я думаю, что избиратели устали от действующих некоторых партий и могут вполне проголосовать за эти две новые партии, или по крайней мере за партию зеленых, так как «Байтақ» известна как инициативная группа, которая действует с 2019 года. Партия «Respublika» появилась буквально недавно», - заключил Андрей Чеботарев.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов. Все семь зарегистрированных в стране политических партий были допущены к участию.

