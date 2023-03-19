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    Избирателей в Алматы угощают Наурыз-коже и баурсаками

    19 Марта 2023, 11:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы с раннего утра активно голосуют на выборах в Мажилис Парламента РК и маслихаты. В городе работают 602 избирательных участка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательный участок №377, расположенный во Дворце школьников, встречает своих избирателей угощениями - Наурыз-коже и баурсаками.

    «Жители активно участвуют, у всех настроение отличное. Со своей стороны, мы стараемся создать максимум условий. Встречаем избирателей песнями, подаем национальное блюдо и баурсаки», - отметила председатель участковой избирательной комиссии №377 Асия Малимова.

    Кроме того, первым избирателям на этом участке раздавали подарки. Приз получила семья Мамыркуловых.

    «Я не пропускаю ни одну политическую кампанию. Приходить с детьми и голосовать стало семейной традицией. Конечно, каждый из нас сделал свой выбор. Мы получили подарок, это неожиданно так», - заявила жительница города Аида Мамыркул.

    Также на территории Дворца школьников открылась ярмарка. В честь предстоящего праздника Наурыз и выборов сотрудники избирательного участка при Дворце развернули ярмарку с угощениями для всех желающих.

    Подарки первым голосующим также раздавали на избирательных участках Алатауского и Наурызбайского районов.

    На избирательном участке №8 Алатауского района первым голосующим в качестве подарка были вручены чай и шоколад. Памятные подарки на избирательном участке №42 получили избиратели, которые первыми пришли на участок и те, которые голосуют впервые. На участке №25 вручили подарок самому возрастному избирателю.

    В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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