Избиратель проголосовал за стабильность, развитие и опыт - Данияр Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данные социологических опросов, оглашенные в новостях, показывают, что в Мажилис проходят 3 партии. Избиратель в массе своей проголосовал за стабильность, развитие и опыт. Такое мнение выразил в Telegram-канале политолог Данияр Ашимбаев, передает МИА «Казинформ».

Как отметил политолог, данные социологических опросов, оглашенные в новостях, показывают, что в Мажилис проходят 3 партии:

«Нур Отан» (71,97-72,0%)

«Ак Жол» (10,18-10,2%)

НПК (9,03-9,54%)

Две партии 7-ный барьер не преодолели:

«Ауыл» (4,93-5,75%)

«Адал» (3,07-3,25%)

Предварительные официальные данные прозвучат, скорее всего, прозвучат в понедельник, но, насколько можно судить, картина в целом ясна.

Партийная палитра Мажилисов 5-го и 6-го созывов сохраняется: три партии уверенно прошли в 7-й созыв. В пользу этих партий говорят такие факторы, как узнаваемость и опыт. Все три провели достаточно эффективную предвыборную кампанию, причем «Нур Отан» снизил свой показатель по сравнению с прошлыми выборами в силу социально-экономических проблем последнего времени. Народники и акжоловцы электорат нарастили за счет «Нур Отана». Первым пошла на пользу смена названия и использование популярных лозунгов по пенсионной реформе и кредитной амнистии, вторым — качественная кампания в защиту отечественного предпринимательства и грамотное использование политической преемственности с партией «Алаш».

Что касается аутсайдеров, то в принципе они улучшили свои результаты по сравнению с прошлыми выборами. Проблема обеих партий в том, что отсутствовали в политическом поле в межэлекторальный период и очень поздно начали предвыборную кампанию. «Ауылу» не хватало, скажем так, «аульности». Партия выглядела слишком уж «городской» и слишком завязанной на аграрное лобби. «Адал» мог бы выступить ярче, но партия слишком поздно начала двигаться. Фактор поддержки со стороны НПП «Атамекен», конечно, сыграл свою роль, но нужно помнить, что бизнес-сообщество традиционно работает с «Нур Отаном» и «Ак Жолом» и полностью переключаться на новый проект не собиралось.

Вместе с тем, обе партии относительно неплохо показали себя на выборах в маслихаты.

Можно сказать, что избиратель в массе своей проголосовал за стабильность, развитие и опыт.