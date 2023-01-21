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    Избирательный взнос для кандидатов в депутаты Мажилиса составит более 1 млн тенге

    21 Января 2023, 11:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК должен будет внести на счет Центральной избирательной комиссии РК взнос в размере 15 минимальных заработных плат, или 1 млн 50 тысяч тенге. С 1 января 2023 год размер МЗП составляет 70 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пункт 5 статьи 88 конституционного закона о выборах устанавливает обязанность каждого кандидата в депутаты Мажилиса Парламента по одномандатным территориальным избирательным округам до регистрации и после его проверки на соответствие требованиям, предъявленным Конституцией и настоящим конституционным законом, внести на счет Центральной избирательной комиссии избирательный взнос в пятнадцатикратном минимальном размере заработной платы, установленном законодательством РК», - пояснил на заседании член Центральной избирательной комиссии РК Асылбек Смагулов.

    Он отметил, что внесенный взнос возвращается кандидату в случаях, если по итогам выборов кандидат избран депутатом Мажилиса Парламента или по итогам голосования кандидат набрал не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а также в случае смерти кандидата.

    «Избирательный взнос кандидата в депутаты маслихата составляет 5 минимальных заработных плат (350 тысяч тенге – прим. ред.). Внесенный взнос возвращается кандидату в случаях, если по итогам выборов кандидат избран депутатом маслихата или по результатам голосования не менее 5% голосов избирателей, а также в случае смерти кандидата», - добавил спикер.

    Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Мажилис Выборы Маслихат ЦИК
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