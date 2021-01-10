Избирательный участок работает в следственном изоляторе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в следственном изоляторе работает избирательный участок №656, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, в учреждении ЕС-164/1 имеют право голоса 154 следственно-арестованных.

«В голосовании принимают участие подозреваемые, обвиняемые и осужденные, приговоры которых не вступили в законную силу. До сведения лиц, обладающих активным избирательным правом, доведена вся информация, касающаяся выборов: дата, время, место проведения выборов, список кандидатов», - сообщили в пресс-службе.

На участке соблюдается масочный режим, социальное дистанцирование, проводится дезинфекция и проветривание помещения для голосования. Все члены избирательной комиссии прошли ПЦР-тестирование на коронавирус. Голосующих лиц из числа спецконтингента обеспечили средствами индивидуальной защиты.

По данным ЦИК РК, на 12 часов по Северо-Казахстанской области явка избирателей составила 34,2%.

Всего в регионе в списки избирателей включены 399 375 человек.