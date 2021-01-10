Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Избирательный участок работает в следственном изоляторе в СКО

    10 Января 2021, 13:43

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в следственном изоляторе работает избирательный участок №656, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, в учреждении ЕС-164/1 имеют право голоса 154 следственно-арестованных.

    «В голосовании принимают участие подозреваемые, обвиняемые и осужденные, приговоры которых не вступили в законную силу. До сведения лиц, обладающих активным избирательным правом, доведена вся информация, касающаяся выборов: дата, время, место проведения выборов, список кандидатов», - сообщили в пресс-службе.

    На участке соблюдается масочный режим, социальное дистанцирование, проводится дезинфекция и проветривание помещения для голосования. Все члены избирательной комиссии прошли ПЦР-тестирование на коронавирус. Голосующих лиц из числа спецконтингента обеспечили средствами индивидуальной защиты.

    По данным ЦИК РК, на 12 часов по Северо-Казахстанской области явка избирателей составила 34,2%.

    Всего в регионе в списки избирателей включены 399 375 человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Пенитенциарная система Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски