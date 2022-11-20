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    Избирательные участки открылись вовремя - наблюдатель из Молдовы

    20 Ноября 2022, 15:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Республики Молдова от Партии социалистов, член делегации Парламента Республики Молдова в МПА СНГ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Василь Боля заявил, что избирательные участки в день выборов открылись вовремя, также соблюдаются все требования, в том числе санитарно-эпидемиологические меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2021 году Василь Боля участвовал в качестве международного наблюдателя во время парламентских выборов в Казахстане.

    «Сегодня с раннего утра проинспектировал 10 избирательных участков в столице. Посмотрел, открылись ли вовремя участки. Избирательные участки, в которых я был, были открыты вовремя. Граждане осведомлены о месте нахождения избирательного участка, и к которому они прикреплены. Даже если есть граждане, которые по каким-то причинам забыли или не могут найти свой участок, есть волонтерские организации, которые помогают им. С этой точки зрения чувствуется сильное волонтерское движение, которое включилось в организацию», - сказал депутат Молдовы в ходе пресс-конференции в Астане.

    Спикер подчеркнул, что соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры на тех участках, которые он посетил.

    «Есть также медики, врачи. Организованы везде места для людей с ограниченными возможностями. Есть возможности для людей, которые не видят, не слышат. Для них все организовано. В целом, люди идут, явка достаточно хорошая, процесс состязательности соблюден», - прокомментировал Василь Боля.

    Согласно последним данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 14:05 бюллетени получили 51,16% от общего количества граждан, включенных в списки.

    В Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

    К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов. В настоящее время голосование проходит на 10050 избирательных участках.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    СНГ Президентские выборы - 2022
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