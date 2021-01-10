НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 42 участках при представительствах Казахстана в иностранных государствах голосование еще продолжается. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Голосование по выборам депутатов Мажилиса и маслихатов РК в основном завершено. На 42 участках при представительствах РК в иностранных государствах голосование еще продолжается. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов», - сказал Константин Петров.

Он также добавил, что в соответствие с пунктом 1 статьи 43 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» время подсчета голосов на избирательном участке не должно превышать 12 часов с начала подсчета.

«Результаты выборов по партийным спискам устанавливаются на заседании Центральной избирательной комиссии. Ожидаем поступления протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра. Предварительные результаты будут представлены на брифинге о времени которого будет объявлено дополнительно», - заключил Константин Петров.