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Избирательные бюллетени получили 63,1% казахстанцев

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2021, 20:19
Избирательные бюллетени получили 63,1% казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избирательные бюллетени получили 63,1% от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщила секретарь ЦИК РК Сабила Мустафина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 20 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,1 % от общего количества избирателей, включенных в списки», - сказала Сабила Мустафина.

Она также предоставила информацию по явке избирателей по регионам:

по Акмолинской области – 72,8 %

по Актюбинской области – 57,7 %

по Алматинской области – 73,5 %

по Атырауской области – 55,5 %

по Восточно-Казахстанской области – 72,4 %

по Жамбылской области – 72,2 %

по Западно-Казахстанской области – 61,5 %

по Карагандинской области – 70,7 %

по Костанайской области – 71,8 %

по Кызылординской области – 72,7 %

по Мангистауской области – 54,0 %

по Павлодарской области – 71,3 %

по Северо-Казахстанской области – 75,5 %

по Туркестанской области – 65,8 %

по г. Нур-Султан – 45,1 %

по г. Алматы – 30,3 %

по г. Шымкент – 56,5 %

«Информация о предварительных итогах явки избирателей будет представлена в 22:00», - заключила Сабила Мустафина.

Напомним, в 12 регионах Казахстана завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.


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