Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Избирательные бюллетени получили 52,5% избирателей – ЦИК РК

    10 Января 2021, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избирательные бюллетени получили 52,5% от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщил секретарь ЦИК РК Сабила Мустафина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 16:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 52,5% от общего количества избирателей, включенных в списки», - сказала Сабила Мустафина

    Она также предоставила информацию по явке избирателей по регионам:

    по Акмолинской области явка избирателей составила 56,9%

    по Актюбинской области – 45,6%

    по Алматинской области – 58%

    по Атырауской области – 45,6%

    по Восточно-Казахстанской области – 62%

    по Жамбылской области – 63,4%

    по Западно-Казахстанской области – 53,5%

    по Карагандинской области – 58,8%

    по Костанайской области –62,4%

    по Кызылординской области – 60,9%

    по Мангыстауской области – 43,3%

    по Павлодарской области – 57,8%

    по Северо-Казахстанской области – 62,4 %

    по Туркестанский области – 53,6%

    по г. Нур-Султану – 44,1 %

    по г. Алматы – 25,3%

    по г. Шымкенту – 49,2%

    «Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена 18:00 и 20:00 часов по времени столицы», - заключила Сабила Мустафина

    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы Другие государственные органы Общество Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски