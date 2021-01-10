Избирательные бюллетени получили 52,5% избирателей – ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избирательные бюллетени получили 52,5% от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщил секретарь ЦИК РК Сабила Мустафина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 16:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 52,5% от общего количества избирателей, включенных в списки», - сказала Сабила Мустафина

Она также предоставила информацию по явке избирателей по регионам:

по Акмолинской области явка избирателей составила 56,9%

по Актюбинской области – 45,6%

по Алматинской области – 58%

по Атырауской области – 45,6%

по Восточно-Казахстанской области – 62%

по Жамбылской области – 63,4%

по Западно-Казахстанской области – 53,5%

по Карагандинской области – 58,8%

по Костанайской области –62,4%

по Кызылординской области – 60,9%

по Мангыстауской области – 43,3%

по Павлодарской области – 57,8%

по Северо-Казахстанской области – 62,4 %

по Туркестанский области – 53,6%

по г. Нур-Султану – 44,1 %

по г. Алматы – 25,3%

по г. Шымкенту – 49,2%

«Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена 18:00 и 20:00 часов по времени столицы», - заключила Сабила Мустафина