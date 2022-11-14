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    Избирательного участка для голосования на выборах Президента РК в Украине не будет

    14 Ноября 2022, 16:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Избирательного участка для голосования казахстанцев на внеочередных выборах Президента РК в Украине в этом году не будет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с ситуацией в Украине, избирательный участок мы в этот раз не открывали. Поэтому, если казахстанцы желают, могут поехать в соседние страны – Молдову либо Польшу, проголосовать там. Но для этого им нужно заранее сообщить в посольства, что они едут, чтобы для них подготовили необходимое количество бюллетеней», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров во время пресс-конференции.

    Ранее сообщалось, что более 12 тыс. казахстанцев будут иметь возможность проголосовать на 68 избирательных участках в 53 странах мира. Для участия в голосовании граждане РК, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок.

    Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК Выборы Украина Президентские выборы - 2022
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