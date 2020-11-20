Избирательная система Казахстана нуждается в глубоких реформах - Азат Перуашев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев высказался о процессе выборов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевым вопросом и зеркалом демократии в любой стране являются честные выборы. Избирательная система Казахстана нуждается в глубоких реформах, гарантиях прав граждан и защите от фальсификаций. Например, на предыдущих выборах в маслихаты, под разными предлогами, вроде расхождения налоговых данных на 100-200 тенге, были сняты около ста членов партии «Ак жол». Нужно запретить снимать «неудобных» кандидатов с избирательной кампании. Все претензии к кандидатам нужно рассматривать после голосования, в полноценном судебном процессе», - заявил Азат Перуашев в ходе съезда партии.

По словам главы партии, необходимо установить допустимые отклонения в налоговых декларациях, чтобы сильные кандидаты не отстранялись от выборов за незначительные расхождения.

«Полагаем необходимым обязать участковые избирательные комиссии в течение часа после подсчета голосов оформить протокол итогов голосования и выдавать наблюдателям и официальным представителям кандидатов заверенные копии этих протоколов. Нужно запретить вынос урн с бюллетенями с избирательного участка до официального подсчёта голосов и оформления протоколов. Нарушения этих требований должны приводить к уголовной ответственности», - отметил А. Перуашев.

«Отдельный вопрос – использование административного ресурса при проведении предвыборной кампании. Принуждение администрацией вузов и колледжей своих студентов к массовым мероприятиям, отчётам о личном голосовании и т.д. - как минимум, должно вести к увольнению таких руководителей», - добавил также Азат Перуашев.

Напомним, сегодня проходит XVI предвыборный съезд Демократической партии «Ақ жол» в онлайн-режиме. В ходе съезда партия представила проект своей предвыборной программы.