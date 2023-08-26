Избил у дома: напавшего на женщину задержали в Карагандинской области

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - В Каркаралинске мужчина напал на женщину возле ее дома. Момент нападения снял на видео сын потерпевшей. Сегодня ночью злоумышленника задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Неизвестный мужчина напал на 51-летнюю жительницу Каркаралинска. Во дворе ее дома злоумышленник нанес несколько ударов по голове женщины. В это время ее сын звал на помощь людей, одновременно снимая на камеру происходящее.

«Факт нападения на 51-летнюю жительницу Каркаралинского района зарегистрирован в полиции. На месте происшествия работают сотрудники департамента полиции Карагандинской области и отдела полиции Каркаралинского района. Ориентирован весь личный состав гарнизона, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого лица», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Сегодня ночью полицейские задержали преступника.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции и ОП Каркаралинского района совместно с бойцами спецподразделения «Арлан» в Караганде установлен и задержан 30-летний подозреваемый в нападении на жительницу Каркаралинского района. Он доставлен в департамент полиции области», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Проводятся следственные действия.