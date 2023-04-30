Избиение подростка в парке Талдыкоргана: участники задержаны полицией

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Талдыкоргана задержали подростков, которые в городском парке группой избили сверстника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется видео группового избиения подростка сверстниками.

В департаменте полиции Жетысуской области сообщили, что инцидент между подростками произошел 15 апреля на территории центрального парка в Талдыкоргане.

«Все его участники были установлены и доставлены вместе с законными представителями в городскую полицию для разбирательства. Ими оказались учащиеся местных учебных заведений, 2006-2007 годов рождения. По факту инициировано досудебное расследование, предусмотренное частью 2 статьи 293 УК РК «Хулиганство». Расследование уголовного дела взято на особый контроль областного Департамента полиции», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.

Ранее в Сети распространялось видео массовой драки молодежи в центре Алматы.



