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    Избиение подростка в парке Талдыкоргана: участники задержаны полицией

    30 Апреля 2023, 11:35

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Талдыкоргана задержали подростков, которые в городском парке группой избили сверстника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространяется видео группового избиения подростка сверстниками.

    В департаменте полиции Жетысуской области сообщили, что инцидент между подростками произошел 15 апреля на территории центрального парка в Талдыкоргане.

    «Все его участники были установлены и доставлены вместе с законными представителями в городскую полицию для разбирательства. Ими оказались учащиеся местных учебных заведений, 2006-2007 годов рождения. По факту инициировано досудебное расследование, предусмотренное частью 2 статьи 293 УК РК «Хулиганство». Расследование уголовного дела взято на особый контроль областного Департамента полиции», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.

    Ранее в Сети распространялось видео массовой драки молодежи в центре Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    МВД РК Жетысуская область Талдыкорган
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