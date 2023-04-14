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    Избиение девочки-подростка в ВКО: сотрудники Антикора не являются родственниками участниц инцидента

    14 Апреля 2023, 14:43

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появились комментарии, что подозреваемым в хулиганстве, возможно, удастся избежать ответственности, поскольку родители некоторых из них занимают «высокие посты», в том числе в Антикоррупционной службе ВКО, передает МИА «Казинформ»

    В Антикоре ВКО данную информацию опровергли.


    «В социальных сетях распространяется информация о родственных связях одного из сотрудников Антикоррупционной службы Восточно-Казахстанской области с участницами инцидента в торговом центре АДК, имевшего большой общественный резонанс. В связи с чем официально заявляем, что данный факт не соответствует действительности, лица принявшие участие в конфликте, не состоят в каких либо родственных отношениях с сотрудниками Антикоррупционной службы Восточно-Казахстанской области», - говорится в сообщении руководителя Антикоррупционной службы по ВКО Дениса Шакенова.

    Вместе с тем, Антикоррупционная служба предупреждает пользователей социальных сетей, что согласно пункта 3 части 2 статьи 274 Уголовного кодекса РК за распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

    В начале апреля в городских пабликах и мессенджерах распространилось видео, на котором девочки-подростки избивают избивают сверстница, снимают с нее одежду. Выяснилось, что это произошло более месяца назад в одном из торговых центров Усть-Каменогорска.

    Правоохранительными органами по факту заведено уголовное дело и ведутся следственные мероприятия по статье 293 Уголовного кодекса РК. Дело находится на контроле прокуратуры.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Другие государственные органы Общество
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