Избавиться от пробок намерены в Алматы с помощью искусственного интеллекта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Алматы на встрече с акимом города Ерболатом Досаевым предложил новый способ борьбы с дорожными заторами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что в Алматы идет маятниковое движение. То есть утром все приезжают в основном в центр, а вечером уезжают. Идея такая: дифференцированно управлять светофорами, чтобы в утреннее время побольше направлять в центр, а вечером наоборот», - обратился мужчина к акиму.

Ерболат Досаев ответил, что акимат занимается решением этого вопроса.

«Город на месте не стоит. Мы сейчас занимаемся вторым этапом. Надеемся, что до конца года получим картину. Это вопрос применения искусственного интеллекта в управлении. Такая передовая практика, связанная со светофорным хозяйством, есть не только в Алматы. То есть, во время часов трафика частота смены светофорных направлений будут управляться искусственно», - сказал он.

Аким добавил, что примет предложение жителя и рассмотрит.

В 2020 году сообщалось, что в Алматы светофоры оснастят интеллектуальной системой.



