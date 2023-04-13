Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Избавиться от пробок намерены в Алматы с помощью искусственного интеллекта

    13 Апреля 2023, 11:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Алматы на встрече с акимом города Ерболатом Досаевым предложил новый способ борьбы с дорожными заторами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы знаете, что в Алматы идет маятниковое движение. То есть утром все приезжают в основном в центр, а вечером уезжают. Идея такая: дифференцированно управлять светофорами, чтобы в утреннее время побольше направлять в центр, а вечером наоборот», - обратился мужчина к акиму.

    Ерболат Досаев ответил, что акимат занимается решением этого вопроса.

    «Город на месте не стоит. Мы сейчас занимаемся вторым этапом. Надеемся, что до конца года получим картину. Это вопрос применения искусственного интеллекта в управлении. Такая передовая практика, связанная со светофорным хозяйством, есть не только в Алматы. То есть, во время часов трафика частота смены светофорных направлений будут управляться искусственно», - сказал он.

    Аким добавил, что примет предложение жителя и рассмотрит.

    В 2020 году сообщалось, что в Алматы светофоры оснастят интеллектуальной системой.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три человека погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области
    Участок трассы «Алматы - Ташкент» закрыли на ремонт
    Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
    Дороги до Баянаула и Каркаралинска отремонтируют для развития туризма
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров