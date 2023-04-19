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    Из законодательства исключат 10 тысяч излишних требований к бизнесу в Казахстане

    19 Апреля 2023, 10:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дополнительные меры будут приняты для поддержки среднего бизнеса. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном совещании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Кабмина отметил, что в настоящее время в республике внедряется новая регуляторная политика по отношению к бизнесу. С января в открытом доступе опубликован Реестр обязательных требований.

    «Проверки по требованиям, отсутствующим в Реестре, теперь не проводятся. Кроме того, в текущем году из законодательства будут исключены 10 тысяч излишних требований к бизнесу, что значительно сократит количество проверок. Также до конца текущего года будет полностью завершена автоматизация систем управления рисками», — сказал Алихан Смаилов.

    Премьер добавил, что в этом году были расширены меры системной поддержки малого и среднего бизнеса.

    В целях развития обрабатывающей промышленности перечень поддерживаемых видов деятельности (льготное кредитование и финансовый лизинг) вырос на 116 позиций. По ряду приоритетных направлений срок субсидирования процентной ставки увеличился с 5 до 7 лет. Объем финансирования Дорожной карты бизнеса был увеличен до 224 млрд тенге.

    «В рамках поддержки МСБ в этом году планируется субсидировать свыше 20 тысяч проектов и предоставить государственное гарантирование более чем 18 тысяч проектов. Дополнительные меры будут приняты и для поддержки среднего бизнеса», - резюмировал Алихан Смаилов.

    Напомним, в Астане проходит совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Бизнес Алихан Смаилов
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