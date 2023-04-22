Из-за забастовки в Германии было остановлено движение поездов

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники служб безопасности железных дорог и аэропортов Германии провели забастовку. Профсоюзы требуют повышения оплаты труда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

В утренние часы в пятницу по всей стране было остановлено движение поездов.

Профсоюз железнодорожников EVG представляет интересы работников 50 компаний, включая немецкого государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn,

«Ответственность за это лежит на профсоюзе EVG. Эта забастовка бесполезна и не нужна, потому что, с одной стороны, мы уже назначили дату переговоров — следующий вторник. А с другой стороны, мы согласились сделать предложение», - сказал пресс-секретарь Deutsche Bahn Achim Stauss.

В течение дня путешественникам пришлось столкнуться с задержкой поездов.

«Вопрос о том, каковы последствия забастовки. Я думаю, что это немного несправедливо по отношению к пассажирам. Думаю, что они должны достичь соглашения», — отметил один из пассажиров.

Забастовка также затронула пять аэропортов, были отменены сотни рейсов.



