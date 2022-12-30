Из-за забастовки персонала авиаперевозчика в аэропорту бельгийского Шарлеруа отменено 128 рейсов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бортпроводники авиакомпании «Ryanair», базирующиеся в Бельгии, собираются провести забастовку 30 и 31 декабря, а также 1, 7 и 8 января 2023 года в связи с отказом ирландской авиакомпании платить сотрудникам установленную законом минимальную заработную плату в Бельгии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Бельгийское издание Brussels times отмечает, что забастовка повлечет значительные сбои в работе аэропорта Шарлеруа (юг Бельгии): только за новогодние выходные ожидается отмена 128 рейсов.

Ранее на этой неделе генеральный директор аэропорта Шарлеруа Филипп Вердонк подсчитал, что сбои коснутся около 19 тысяч пассажиров. Однако эта цифра была основана на оценке всего 107 (а не 128) отменных рейсов, а также не учитывалось влияние вероятного прекращения работы 7 и 8 января.

Авиакомпания Rynair сообщила, что пострадавшие пассажиры уже уведомлены.

«Все клиенты были извещены по электронной почте и смс, а также проинформированы о различных вариантах: перебронирование на следующий доступный рейс, пересадка на альтернативный рейс или полный возврат средств», — говорится в сообщении авиакомпании.

Только 15 самолетов Ryanair, размещенных в аэропорту Шарлеруа и пилотируемых персоналом из Бельгии, останутся на земле.

Рейсы, выполняемые иностранным персоналом, будут выполняться по расписанию.

Перебоев в работе главного аэропорта Брюсселя в Завентеме не ожидается.





Фото: brusselstimes.com