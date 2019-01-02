Новости
-
-
-
-
вчера 23:55 83
-
вчера 23:42 78
-
вчера 23:35 94
-
вчера 23:13 112
-
вчера 23:00 172
-
вчера 22:06 149
-
вчера 21:17 167
-
-
вчера 19:19 207
-
вчера 18:41 3587
-
-
-
вчера 16:53 273
-
вчера 16:00 405
-
-
вчера 15:17 5291
-
-
-
-
вчера 13:00 447
-
вчера 12:41 831
-
-
вчера 12:14 1680
-
вчера 11:46 266
-
вчера 11:23 545
-
вчера 11:10 581
-
вчера 10:47 665
-
-
вчера 09:48 388
-
-
вчера 08:26 704
-
вчера 08:00 379
-
вчера 07:00 357
-
вчера 06:03 336
-
вчера 05:05 381
-
вчера 04:02 462
-
вчера 02:54 486
-
вчера 02:22 2528
-
-
вчера 02:02 362
-
вчера 01:51 588
-
вчера 01:36 618
-
вчера 01:21 432
Из-за взорвавшейся в руках петарды актюбинец попал в реанимацию
2 Января 2019 00:42 101
Поделиться:
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 30-летний актюбинец с празднования Нового года попал в реанимацию - в его руке взорвалась петарда, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеБолее 20 детей родилось в новогоднюю ночь в Астане Кызылорда встретила Новый год по новому времени
В Актобе в новогоднюю ночь из-за фейерверков были ранены несколько человек. Врачи получили 15 вызовов по этому поводу.
«Спустя 21 минуту после полуночи поступил первый такой вызов. «Скорая» добралась за 9 минут. 30-летний актюбинец на балконе собирался запустить фейерверк. Но не успел - петарда взорвалась у него в руках. Пострадавший поступил в областную больницу скорой помощи. Состояние тяжелое. С правой руки вырвано мясо, повреждены пальцы. Получен травматический шок», - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.
Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Девочка отравилась угарным газом в Павлодаре
- Более 90 человек эвакуировали при пожаре в Семее
- Тело восьмого погибшего обнаружено при разборе завалов в Магнитогорске
- Двое карагандинцев погибли в пожаре в новогоднюю ночь
- Режим ЧС ввели в Челябинской области РФ из-за взрыва в жилом доме
- Водитель Gelandewagen был пьян - полиция Алматы о гибели актрисы в ДТП
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн