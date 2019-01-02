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Из-за взорвавшейся в руках петарды актюбинец попал в реанимацию

2 Января 2019 00:42 101
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Из-за взорвавшейся в руках петарды актюбинец попал в реанимацию

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 30-летний актюбинец с празднования Нового года попал в реанимацию - в его руке взорвалась петарда, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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В Актобе в новогоднюю ночь из-за фейерверков были ранены несколько человек. Врачи получили 15 вызовов по этому поводу.

«Спустя 21 минуту после полуночи поступил первый такой вызов. «Скорая» добралась за 9 минут. 30-летний актюбинец на балконе собирался запустить фейерверк. Но не успел - петарда взорвалась у него в руках. Пострадавший поступил в областную больницу скорой помощи. Состояние тяжелое. С правой руки вырвано мясо, повреждены пальцы. Получен травматический шок», - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Перевод:

Айгуль Биданова

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