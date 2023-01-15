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    Из-за угрозы схода лавин закрыто движение на трассе в Восточно-Казахстанской области

    15 Января 2023, 21:33

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области закрыли движение для всех видов транспорта на республиканской трассе из-за опасности схода лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «По информации Восточно-Казахстанского областного филиала ТОО «Казахавтодор» 15.01. с 20:00 в связи с угрозой схода лавин закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи (6-166 км, участок село Ушановское-город Алтай) для всех видов автотранспорта», - говорится в публикации пресс-службы ДЧС ВКО.
    Восточно-Казахстанская область Транспорт Дороги Погода ДЧС
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