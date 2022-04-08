Из-за угрозы подтопления эвакуировали жителей села в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области из-за угрозы подтопления села Екпетал Алгинского района более 200 его жителей были эвакуированы в соседнее село Уил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 апреля поступило сообщение о повышении уровня воды в реке Уил Уилского района Актюбинской области и угрозе подтопления села Екпетал. Было принято решение заблаговременно эвакуировать жителей в количестве 205 человек, в том числе 104 детей и 101 женщин, в село Уил. Также был организован отгон крупного и мелко-рогатого скота, птиц в безопасное место. Для принятия превентивных мер в селе Екпетал остаются 50 мужчин и сотрудники полиции», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Районный отдел по ЧС переведен на усиленный режим внесения службы, из областного центра прибыли 26 человек и 5 единиц техники. Дополнительно работают 15 сотрудников и 7 единиц техники местных исполнительных органов.

«В настоящее время в селе Екпетал ведутся работы по укреплению берега. Угрозы подтопления села нет. Для контроля ситуации на место прибыли начальник областного департамента по ЧС и начальник управления предупреждения ЧС, которые вместе с акимом района проверили уровень воды. Эвакуированные жители в основном разместились у родственников в селе Уил, более 20 человек были размещены в местной спортшколе», - добавили в пресс-службе ДЧС.