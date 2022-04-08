Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Из-за угрозы подтопления эвакуировали жителей села в Актюбинской области

    8 Апреля 2022, 01:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области из-за угрозы подтопления села Екпетал Алгинского района более 200 его жителей были эвакуированы в соседнее село Уил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «6 апреля поступило сообщение о повышении уровня воды в реке Уил Уилского района Актюбинской области и угрозе подтопления села Екпетал. Было принято решение заблаговременно эвакуировать жителей в количестве 205 человек, в том числе 104 детей и 101 женщин, в село Уил. Также был организован отгон крупного и мелко-рогатого скота, птиц в безопасное место. Для принятия превентивных мер в селе Екпетал остаются 50 мужчин и сотрудники полиции», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Районный отдел по ЧС переведен на усиленный режим внесения службы, из областного центра прибыли 26 человек и 5 единиц техники. Дополнительно работают 15 сотрудников и 7 единиц техники местных исполнительных органов.

    «В настоящее время в селе Екпетал ведутся работы по укреплению берега. Угрозы подтопления села нет. Для контроля ситуации на место прибыли начальник областного департамента по ЧС и начальник управления предупреждения ЧС, которые вместе с акимом района проверили уровень воды. Эвакуированные жители в основном разместились у родственников в селе Уил, более 20 человек были размещены в местной спортшколе», - добавили в пресс-службе ДЧС.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар на Аксуском заводе ферросплавов: горит оборудование и насосное масло
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане