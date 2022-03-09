Из-за удорожания материалов столичные компании не смогут пошить спецодежду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные текстильные компании заявили, что вряд ли смогут выполнить государственный оборонный заказ по пошиву спецодежды. Причина – резкое удорожание материалов из-за ситуации на рынке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей города Нур-Султана.

В Нур-Султане состоялось заседание регионального оперативного штаба при Палате предпринимателей столицы, созданного в связи с наложением пакета санкций на РФ и их влиянием на экономику Казахстана НПП РК «Атамекен». В ходе заседания столичные предприниматели рассказали, с какими проблемами и рисками они столкнулись в результате этих событий.

Так, столичные текстильные компании в один голос заявили, что не смогут выполнить свои договорные обязательства по пошиву спецодежды, школьной формы из-за удорожания материалов и возникшей курсовой разницы. Так, руководитель BMC Sales Аскар Башеев отметил, что все поставщики сырья бояться заключать договоры из-за курсовой разницы.

«Впереди школьный сезон, но мы не сможем отшить, так как нет ресурсов. Поставщики не заключают договоры, так как ни у кого нет гарантий, что завтра цена не измениться», – сказал он.

Представитель ТОО «Швейная фабрика «Прогресс» Нуржан Манкин рассказал, что его фабрика заключила договор с Министерством обороны, однако, по ценам осени 2021 года. Тогда как сейчас цены на материал китайского и российского производства уже на 30-40% подорожали. «На данный момент мы не можем исполнить договор», – отметил он.

Его коллега, генеральный директор ТОО «КазСПО-N» Елена Свечникова отметила, что в нынешних условиях договор с Минобороны, который они намеревались заключить, стал невыгодным, поэтому они будут вынуждены от него отказаться.

«Однако мы переживаем, что нас занесут в итоге в реестр недобросовестных поставщиков. Вы могли бы помочь нам с этим?», – спросила она.

Об этой же проблеме говорили и другие владельцы предприятий легкой промышленности.

А вот в ТОО «Eurasia Group Kazakhstan» переживают, что не успевают получить сельскохозяйственное оборудование, которое идет к ним из США и Европы через Беларусь и Россию, для предстоящей посевной.

«Посевная начнется через полтора месяца. Есть опасения по логистическому маршруту. Если РФ и Баларусь закроют свои границы, то, соответственно, весь товаропоток пойдет через Турцию и Азербайджан. Насколько порт Баку и порт Актау готовы к такой нагрузке? Это будут заторы, транспортный коллапс! И сроки поставки уже мы не сможем выдерживать. Для нас сейчас критически важно, чтобы белорусская и российская стороны не были закрыты для транзита», – сказала представитель компании.

Президент ОЮЛ «Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК» Канат Ибраев озвучил несколько предложений, которые помогут остаться отечественной мебельной промышленности на плаву.

«В первую очередь, необходимо субсидирование перевозки плитного материала (ЛДСП и пр.). Мы ранее это предложение давали, но оно как-то осталось без внимания в Министерстве экономики и Министерстве финансов. Львиную долю в цене плитного материала – около 40-50% в зависимости от завода-производителя занимает именно транспортировка», – отметил Канат Ибраев.

Далее, по его мнению, следует разработать налоговые преференции на поставку плитного материала и фурнитуры, по аналогии с преференциями на поставку иностранного оборудования, так как и то, и другое в Казахстане не производят. А также необходимо ввести мораторий на КПН на ближайшие 3 года.

Председатель ОЮЛ «Союз камнеобрабатыващей отрасли Казахстана «Qazaq stone« Даурен Агзымов отметил, что в течение года союз вел переговоры с Москвой на поставку отечественного камня. Однако на днях они получили уведомление о том, что вся работа приостанавливается из-за политической ситуации в стране.

«Получается, что мы остались без работы на этот год. Что делать, не знаю…», – сказал он.

И.о.директора Палаты предпринимателей г. Нур-Султана Бейсен Жолболдиев отметил, что все озвученные вопросы будут консолидированы и направлены в оперативный штаб НПП РК «Атамекен» для поиска альтернативных решений.